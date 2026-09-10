В Днепре российские ракеты Бандероль атаковали предприятие Олейна
- РФ дважды нанесла удары по Днепру 10 сентября.
- Российские ракеты Бандероль попали в предприятие Олейна.
- На месте работают коммунальные службы, полицейские и спасатели.
Российские малогабаритные ракеты Бандероль попали в предприятие Олейна в Днепре.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Удар по Олейне в Днепре 10 сентября
По его словам, данное предприятие россияне атаковали уже неоднократно.
– Все знают, что это американская собственность, принадлежащая корпорации Bunge, – подчеркнул Филатов.
Сейчас на месте удара по Олейне продолжают работать коммунальные службы и тяжелая техника. Взрывами оборвало сети, которые починят в ближайшие часы. Движение общественного и другого транспорта на этом участке планируется возобновить уже к вечеру.
По информации Нацполиции, российский враг дважды нанес удары по Днепру. В результате атаки также уничтожены и повреждены транспортные средства, есть погибшие и пострадавшие.
На месте атаки работают полицейские, спасатели и прочие профильные службы.
Завод Олейна в Днепре принадлежит Bunge Global SA – агробизнесовой и пищевой компании со штаб-квартирой в американском Сент-Луисе. Компания также занимается экспортом сои, переработкой пищевых продуктов, торговлей зерном и удобрениями.
Напомним, что 5 января 2026 года Россия атаковала завод Олейна в Днепре. Тогда на улицы вылилось 300 тонн растительного масла.
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