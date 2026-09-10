Российские малогабаритные ракеты Бандероль попали в предприятие Олейна в Днепре.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Удар по Олейне в Днепре 10 сентября

По его словам, данное предприятие россияне атаковали уже неоднократно.

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– Все знают, что это американская собственность, принадлежащая корпорации Bunge, – подчеркнул Филатов.

Сейчас на месте удара по Олейне продолжают работать коммунальные службы и тяжелая техника. Взрывами оборвало сети, которые починят в ближайшие часы. Движение общественного и другого транспорта на этом участке планируется возобновить уже к вечеру.

По информации Нацполиции, российский враг дважды нанес удары по Днепру. В результате атаки также уничтожены и повреждены транспортные средства, есть погибшие и пострадавшие.

На месте атаки работают полицейские, спасатели и прочие профильные службы.

Завод Олейна в Днепре принадлежит Bunge Global SA – агробизнесовой и пищевой компании со штаб-квартирой в американском Сент-Луисе. Компания также занимается экспортом сои, переработкой пищевых продуктов, торговлей зерном и удобрениями.

Напомним, что 5 января 2026 года Россия атаковала завод Олейна в Днепре. Тогда на улицы вылилось 300 тонн растительного масла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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