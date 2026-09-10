РФ нанесла удар по Кривому Рогу, в результате чего было повреждено здание Суспільного. Там работает корреспондентский пункт Суспільне Дніпро.

Атака на Кривой Рог: что известно о последствиях

По предварительным подсчетам, в здании выбито более 50 окон, также повреждена мебель и потолок. В настоящее время продолжается дообследование помещения.

— Выбиты почти все окна, повреждены межкомнатные двери. Раненых, слава Богу, нет, потому что ночью это было. С охранником тоже все хорошо. Сейчас мы еще фиксируем последствия, все фотографируем. Вся техника тоже уцелела, она как раз находилась в не пострадавших кабинетах, — сообщила администратор корпунка Суспільного в Кривом Роге Ирина.

Напомним, ночью 10 сентября российские ударные беспилотники атаковали пять локаций в Центрально-Городском и Саксаганском районах Кривого Рога.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Суспільне Дніпро

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.