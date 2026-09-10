Выбиты окна, поврежден потолок: из-за атаки РФ на Кривой Рог пострадало здание Суспільного
РФ нанесла удар по Кривому Рогу, в результате чего было повреждено здание Суспільного. Там работает корреспондентский пункт Суспільне Дніпро.
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По предварительным подсчетам, в здании выбито более 50 окон, также повреждена мебель и потолок. В настоящее время продолжается дообследование помещения.
— Выбиты почти все окна, повреждены межкомнатные двери. Раненых, слава Богу, нет, потому что ночью это было. С охранником тоже все хорошо. Сейчас мы еще фиксируем последствия, все фотографируем. Вся техника тоже уцелела, она как раз находилась в не пострадавших кабинетах, — сообщила администратор корпунка Суспільного в Кривом Роге Ирина.
Напомним, ночью 10 сентября российские ударные беспилотники атаковали пять локаций в Центрально-Городском и Саксаганском районах Кривого Рога.
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Фото: Суспільне Дніпро