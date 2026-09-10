Взрывы в Днепре прогремели днем 10 сентября, когда враг атаковал одно из предприятий региона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 10 сентября: что известно

Во время первого удара в Днепре возник пожар. Позже Ганжа уточнил, что в результате российской атаки было повреждено предприятие пищевой промышленности.

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Предварительно тогда сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Позже российские войска снова атаковали Днепр. Удар снова пришелся на то же предприятие, которое уже пострадало во время предыдущей атаки. На объекте снова вспыхнул пожар.

В результате повторного удара двое человек погибли, еще пятеро получили ранения, среди них — ребенок.

Информация об окончательных последствиях взрывов в Днепре 10 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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