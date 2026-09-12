В результате атаки на Черноморск в Одесской области пострадали четверо детей.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Черноморск 12 сентября: что известно

В результате российской атаки на Черноморск полностью разрушен жилой дом. Еще три дома получили повреждения.

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Также была повреждена газовая труба. Из-за этого в одном из домов возник пожар, который тушили спасатели.

Кроме того, повреждено здание отеля, в котором находится реабилитационный центр, и припаркованные рядом автомобили.

Спасатели помогли выбраться людям, которые не могли самостоятельно передвигаться. К ликвидации последствий российского удара привлекли более 80 сотрудников ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате удара пострадали пять человек. Среди них — четверо детей.

Сейчас информация об окончательных последствиях удара по Черноморску 12 сентября уточняется.

В ту же ночь Россия атаковала Одессу. В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом, верхние этажи которого полностью разрушены. Взрывная волна также повредила соседние дома и газопровод низкого давления.

По другому адресу повреждены еще три жилых дома, один из которых полностью разрушен, а также газопровод.

В результате атаки на Одессу пострадали как минимум 28 человек, среди них — пятимесячный ребенок и 17-летний подросток. 14 пострадавших госпитализировали, один человек находится в тяжёлом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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