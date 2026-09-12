В ночь на 12 сентября Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог 12 сентября: что известно

Российские войска ночью нанесли по Кривому Рогу удары баллистическими ракетами. Под утро город снова оказался под атакой — на этот раз ударных дронов.

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В результате российских ударов в Кривом Роге повреждены промышленное предприятие и пять многоквартирных жилых домов.

Также пострадали Центр медико-санитарной помощи, три учебных заведения и бизнес-объекты. Окончательные масштабы разрушений пока устанавливаются.

На данный момент известно, что в результате атаки на Кривой Рог 12 сентября погиб мужчина. Еще один человек считается пропавшим без вести. Кроме того, трое людей получили ранения.

Среди пострадавших — мужчины 54 и 58 лет. Их с серьезными ранениями доставили в больницу. Один находится в тяжелом состоянии, состояние другого оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

На местах работают все необходимые службы.

Для жителей пострадавших домов с 08:00 развернули штаб помощи в ближайшей школе. Там можно подать заявление на материальную помощь от города и получить необходимые строительные материалы.

Другие атаки на Днепропетровскую область 12 сентября

В течение ночи российская армия почти 20 раз атаковала четыре района Днепропетровской области. Враг применял ракеты, авиабомбы, беспилотники и артиллерию.

В Днепре в результате удара повреждено предприятие.

В Никопольском районе российские войска атаковали Никополь и Марганецкую общину. Там пострадали частные дома и пожарная часть.

В Синельниковском районе под ударами оказались Васильковская и Раевская общины. В результате атак возникли пожары.

По данным ОВА, за ночь силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 11 российских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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