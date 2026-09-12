РФ ударила по продуктовому магазину в Звягеле: есть погибшие
Ночью и утром российские войска нанесли удары по Житомирской области, а позже атаковали Звягель и Коростень, в результате чего погибли люди.
Об этом сообщает руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
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Около часа тому назад враг поразил продуктовый магазин в Звягеле. В результате этой атаки погибли два человека.
Ранее утром в городе под удар попала автозаправочная станция.
Также ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями, а в Коростене — еще две автозаправочные станции (АЗС). В этих случаях обошлось без жертв.
В связи с интенсификацией обстрелов жителей Житомирской области призывают не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги обязательно находиться в безопасных местах.