Ночью и утром российские войска нанесли удары по Житомирской области, а позже атаковали Звягель и Коростень, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Звягель и Коростень 12 сентября: какие последствия

Около часа тому назад враг поразил продуктовый магазин в Звягеле. В результате этой атаки погибли два человека.

Сейчас смотрят

Ранее утром в городе под удар попала автозаправочная станция.

Также ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями, а в Коростене — еще две автозаправочные станции (АЗС). В этих случаях обошлось без жертв.

В связи с интенсификацией обстрелов жителей Житомирской области призывают не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги обязательно находиться в безопасных местах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.