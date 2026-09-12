В ночь на 12 сентября четыре баллистические ракеты попали по территории Запорожстали.

Об этом сообщил Запорожский городской совет.

Атака на Запорожсталь 12 сентября: что известно

По данным горсовета, четыре баллистические ракеты попали по территории предприятия ночью 12 сентября.

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В результате атаки пострадали четверо работников комбината. Трое из них находятся в городских больницах.

Повреждены основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, сети и логистическая инфраструктура предприятия.

Предварительно масштабы разрушений оценивают как критические.

В то же время угрозы техногенной аварии нет. Производственные процессы на комбинате остановили еще после атаки 11 августа, а количество работников на территории предприятия существенно сократили.

Сейчас специалисты устраняют последствия нового удара и осматривают поврежденные объекты.

В Запорожском горсовете отметили, что комбинат до сих пор не возобновил производство после предыдущих российских ударов 11 и 27 августа.

В горсовете подчеркнули, что Запорожсталь производила чугун и сталь для гражданских нужд и не была военной целью.

Там назвали повторные удары по уже остановленному предприятию системным уничтожением промышленности, рабочих мест и экономической основы Запорожья.

Напомним, что в ночь на 12 сентября Россия также атаковала жилой сектор Запорожья беспилотниками. В результате ударов погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Один из российских дронов попал в частный сектор, где был разрушен жилой дом и возникли пожары. Во время спасательных работ из-под завалов извлекли тела погибших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 662 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожский городской совет

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