Взрывы в Луцке прогремели в субботу, 12 сентября. Там враг атаковал дронами объекты Укрзалізниці. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский.

Взрывы в Луцке 12 сентября: какие последствия

— Враг в очередной раз атакует железную дорогу. По состоянию на сейчас — попадания в Луцке. Заблаговременно пассажиры эвакуированы из поезда, сотрудники — с рабочих мест. Все цели, — отметил он.

Перцовский добавил, что взрывы также прогремели на железной дороге в Фастове. Он предупредил, что из-за воздушного террора возможны изменения в графиках движения поездов.

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— Атака продолжается, в небе — стаи Шахедов. Работаем с максимальным вниманием и осторожностью. Возможны изменения графиков — ради безопасности каждого, — отметил он.

Местные паблики сообщают, что в Луцке российский дрон попал в пассажирский поезд, после чего возник пожар.

Также в Telegram-каналах появилась информация об ударе беспилотника по железнодорожному вокзалу в Ковеле.

Напомним, в среду, 2 сентября, российский беспилотник ударил неподалеку от пассажирского поезда №53/54 сообщением Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.

В результате атаки пассажиры и сотрудники УЗ не пострадали.

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