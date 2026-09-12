Взрывы в Луцке 12 сентября: враг атаковал железную дорогу, без жертв
Взрывы в Луцке прогремели в субботу, 12 сентября. Там враг атаковал дронами объекты Укрзалізниці. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский.
Взрывы в Луцке 12 сентября: какие последствия
— Враг в очередной раз атакует железную дорогу. По состоянию на сейчас — попадания в Луцке. Заблаговременно пассажиры эвакуированы из поезда, сотрудники — с рабочих мест. Все цели, — отметил он.
Перцовский добавил, что взрывы также прогремели на железной дороге в Фастове. Он предупредил, что из-за воздушного террора возможны изменения в графиках движения поездов.
— Атака продолжается, в небе — стаи Шахедов. Работаем с максимальным вниманием и осторожностью. Возможны изменения графиков — ради безопасности каждого, — отметил он.
Местные паблики сообщают, что в Луцке российский дрон попал в пассажирский поезд, после чего возник пожар.
Также в Telegram-каналах появилась информация об ударе беспилотника по железнодорожному вокзалу в Ковеле.
Напомним, в среду, 2 сентября, российский беспилотник ударил неподалеку от пассажирского поезда №53/54 сообщением Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.
В результате атаки пассажиры и сотрудники УЗ не пострадали.