У пункта пропуска Ягодин горят АЗС и фуры после удара РФ
- РФ нанесла удар по АЗС возле пункта пропуска Ягодин.
- В сети сообщают о попадании российского дрона.
В ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар вблизи международного пункта пропуска Ягодин на границе Украины с Польшей.
Об этом в комментарии Факты ICTV сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Удар РФ по АЗС возле пп Ягодин: что известно
Первоначально в социальных сетях сообщалось о вероятном ударе по автозаправочной станции, расположенной неподалеку от пункта пропуска. После атаки там разгорелся сильный пожар.
В сети распространяют видео, на котором видна охваченная огнем территория АЗС и грузовые автомобили. Авторы публикаций утверждают, что заправку атаковал российский беспилотник.
Впоследствии спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии подтвердил вражескую атаку на приграничные с Польшей в пределах Волынской области.
— Это в направлении пункта пропуска Ягодин. В то же время, если говорить об автомобильном пункте пропуска Ягодин, то попадания у него не было, — подчеркнул спикер Госпогранслужбы.
Однако зафиксировано попадание в разные объекты, в том числе и в АЗС, которая находится около километра от границы.
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