В ночь на 13 сентября российские войска нанесли удар вблизи международного пункта пропуска Ягодин на границе Украины с Польшей.

Об этом в комментарии Факты ICTV сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Удар РФ по АЗС возле пп Ягодин: что известно

Первоначально в социальных сетях сообщалось о вероятном ударе по автозаправочной станции, расположенной неподалеку от пункта пропуска. После атаки там разгорелся сильный пожар.

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В сети распространяют видео, на котором видна охваченная огнем территория АЗС и грузовые автомобили. Авторы публикаций утверждают, что заправку атаковал российский беспилотник.

Впоследствии спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии подтвердил вражескую атаку на приграничные с Польшей в пределах Волынской области.

— Это в направлении пункта пропуска Ягодин. В то же время, если говорить об автомобильном пункте пропуска Ягодин, то попадания у него не было, — подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

Однако зафиксировано попадание в разные объекты, в том числе и в АЗС, которая находится около километра от границы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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