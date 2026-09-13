РФ атаковала авто энергетиков в Сумской области: есть погибший и раненый
Один работник РЭС погиб и еще один получил ранение во время атаки на авто энергетиков в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на авто РЭС в Сумской области: что известно
Атака на авто РЭС в Сумской области произошла 13 сентября, когда бригада направлялась на ремонт поврежденной электросети в Конотопском районе.
Враг попал по автомобилю энергетиков.
В результате удара 53-летний водитель-энергетик погиб.
Еще один работник, 50-летний электромонтер, получил ранение. В настоящее время мужчина находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.
— Это очередное циничное преступление россиян, унесшее жизнь гражданского человека. Враг продолжает сознательно бить по людям, работающим для обеспечения жизнедеятельности области, — отметил Олег Григоров.
Напомним, что 13 сентября российские войска атаковали также карету скорой в Херсоне.
Транспортное средство после прямого попадания выгорело дотла.
Пострадали водитель, парамедик и пациентка бригады экстренки, которую как раз везли в медицинское учреждение.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Григоров