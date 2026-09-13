Один работник РЭС погиб и еще один получил ранение во время атаки на авто энергетиков в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на авто РЭС в Сумской области: что известно

Атака на авто РЭС в Сумской области произошла 13 сентября, когда бригада направлялась на ремонт поврежденной электросети в Конотопском районе.

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Враг попал по автомобилю энергетиков.

В результате удара 53-летний водитель-энергетик погиб.

Еще один работник, 50-летний электромонтер, получил ранение. В настоящее время мужчина находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

— Это очередное циничное преступление россиян, унесшее жизнь гражданского человека. Враг продолжает сознательно бить по людям, работающим для обеспечения жизнедеятельности области, — отметил Олег Григоров.

Напомним, что 13 сентября российские войска атаковали также карету скорой в Херсоне.

Транспортное средство после прямого попадания выгорело дотла.

Пострадали водитель, парамедик и пациентка бригады экстренки, которую как раз везли в медицинское учреждение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Григоров

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