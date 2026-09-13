Россия в течение 13 июня атаковала Украину 323 ударными дронами.

РФ запустила по Украине более 323 беспилотников: сколько из них реактивные

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в течение дня 13 сентября, начиная с 6.30 до 18.00, Россия атаковала Украину 323 ударными БпЛА (14 из них — реактивные).

По предварительной информации, противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 310 БпЛА (9 из них – реактивные).

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Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА врага.

К тому же, РФ применила около 10 баражирующих боеприпасов Бандероль/Дань-Т, информация по ним уточняется.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников.

Напомним, что в ночь на 13 сентября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, применив сотни ударных беспилотников и малогабаритные ракеты.

В целом в ночь на 13 сентября (с 18:00 12 сентября) российский враг атаковал Украину 453 ударными дронами типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия, а также малогабаритными ракетами S8000 Бандероль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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