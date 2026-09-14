Днем в понедельник, 14 сентября, прогремели взрывы в Киеве. Силы противовоздушной обороны работают по российским БпЛА.

Взрывы в Киеве 14 сентября: какие последствия

По данным мониторинговых каналов и городской власти, в городе работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Работу ПВО в городе в 17:49 официально подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

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– В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в безопасных местах, – призвал городской голова.

Воздушную тревогу в столице объявили в 17:37. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения вражеских ударных дронов в направлении Киева.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов, в частности реактивными Шахедами.

Начиная с 18:00 13 сентября, российские войска запустили по Украине 108 ударных БпЛА.

Во время ночной атаки на Украину противник применил Шахеды, в том числе реактивные, беспилотники Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски осуществлялись из районов Орла и Курска в РФ, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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