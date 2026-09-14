Взрывы в Киеве 14 сентября: мэр Кличко заявил о работе Сил ПВО по БпЛА
Днем в понедельник, 14 сентября, прогремели взрывы в Киеве. Силы противовоздушной обороны работают по российским БпЛА.
Взрывы в Киеве 14 сентября: какие последствия
По данным мониторинговых каналов и городской власти, в городе работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Работу ПВО в городе в 17:49 официально подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
– В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в безопасных местах, – призвал городской голова.
Воздушную тревогу в столице объявили в 17:37. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения вражеских ударных дронов в направлении Киева.
Напомним, этой ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов, в частности реактивными Шахедами.
Начиная с 18:00 13 сентября, российские войска запустили по Украине 108 ударных БпЛА.
Во время ночной атаки на Украину противник применил Шахеды, в том числе реактивные, беспилотники Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла и Курска в РФ, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.