Вечером 14 сентября и ночью 15 сентября российские войска атаковали Изюм и Изюмский район с помощью РСЗО и, по предварительным данным, управляемых авиабомб.

О последствиях российских атак сообщила Харьковская областная прокуратура.

Атака на Изюм 14–15 сентября: что известно

По данным следствия, первый из зафиксированных ударов произошел около 20:00 14 сентября. Российские войска обстреляли Изюм из реактивной системы залпового огня.

Сейчас смотрят

В результате атаки погиб 26-летний мужчина. Еще десять человек пострадали, среди них четверо детей. Самому младшему пострадавшему ребенку — 1 год и 8 месяцев.

Около 21:50 российские войска снова атаковали Изюм. По предварительным данным прокуратуры, по городу нанесли удары тремя управляемыми авиационными бомбами.

Повреждены как минимум девять частных домов и линия электропередач. Один мужчина получил ранение, а 81-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Атаки продолжились и ночью 15 сентября. Около 03:15 российские военные, по предварительным данным, применили управляемую авиационную бомбу по селу Капитоловка Изыумского района. Там повреждены три домовладения.

Примерно в 03:30 под ударом снова оказался Изюм. По предварительным данным, российская армия применила управляемую авиабомбу. Повреждены дома, ранения получил 77-летний мужчина.

В общей сложности в результате этих атак на Изюм погиб один человек, еще 13 пострадали, среди них — четверо детей.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.