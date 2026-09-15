Российские оккупанты ударили по территории птицефермы в Одесской области.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на птицеферму в Одесской области: что известно

По информации Олега Кипера, в результате удара повреждена крыша с солнечными панелями. Возник пожар. Часть домашней птицы погибла.

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13 сентября российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе и области. В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, объекты гражданской и логистической инфраструктуры, автомобили. Тогда сообщалось о 20 пострадавших, среди них двое детей.

12 сентября Одесса также находилась под массированной атакой. Тогда ранения получили около 40 человек, двое погибли.

5 сентября в Одесской области Россия атаковала склад с продуктами. В результате атаки пострадавших нет.

4 сентября Россия атаковала Одессу беспилотниками. Тогда основные разрушения пришлись на жилую застройку — были повреждены квартиры, фасады и окна двух многоэтажек, а также частные дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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