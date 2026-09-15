РФ ударила по птицеферме в Одесской области: погибла птица, повреждена крыша
- РФ нанесла удар по территории птицефермы в Одесской области.
- На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Российские оккупанты ударили по территории птицефермы в Одесской области.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на птицеферму в Одесской области: что известно
По информации Олега Кипера, в результате удара повреждена крыша с солнечными панелями. Возник пожар. Часть домашней птицы погибла.
Спасатели ГСЧС пожар ликвидировали. Продолжаются меры по устранению последствий атаки.
13 сентября российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе и области. В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, объекты гражданской и логистической инфраструктуры, автомобили. Тогда сообщалось о 20 пострадавших, среди них двое детей.
12 сентября Одесса также находилась под массированной атакой. Тогда ранения получили около 40 человек, двое погибли.
5 сентября в Одесской области Россия атаковала склад с продуктами. В результате атаки пострадавших нет.
4 сентября Россия атаковала Одессу беспилотниками. Тогда основные разрушения пришлись на жилую застройку — были повреждены квартиры, фасады и окна двух многоэтажек, а также частные дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА