РФ атаковала автобус в Никопольском районе: есть погибшие и раненые
Пять человек погибли и по меньшей мере семь получили ранения из-за удара по рейсовому автобусу в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на автобус в Никопольском районе: что известно
Атака на автобус в Никопольском районе Днепропетровской области произошла утром 16 сентября.
По данным главы ОВА, россияне попали по транспортному средству беспилотником.
Пятеро человек погибли на месте.
Семь раненых находятся под наблюдением врачей в медучреждениях, где им оказывают всю необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Александр Ганжа
Фото: Днепропетровская ОВА