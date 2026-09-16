Пять человек погибли и по меньшей мере семь получили ранения из-за удара по рейсовому автобусу в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на автобус в Никопольском районе: что известно

Атака на автобус в Никопольском районе Днепропетровской области произошла утром 16 сентября.

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По данным главы ОВА, россияне попали по транспортному средству беспилотником.

Пятеро человек погибли на месте.

Семь раненых находятся под наблюдением врачей в медучреждениях, где им оказывают всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Александр Ганжа

Фото: Днепропетровская ОВА

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