Вражеская атака на Киевскую область произошла в течение прошедших суток и утром 16 сентября. В результате российских обстрелов повреждены 17 объектов в пяти районах области.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевскую область 16 сентября: какие последствия

По словам Тимура Ткаченко, атака на Киевскую область привела к повреждению 17 объектов в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах Киевской области.

Сейчас смотрят

В частности, последствия обстрелов зафиксированы в:

восьми частных домовладениях;

пяти транспортных средствах;

коммунальном учреждении;

ангарном помещении;

производственном помещении.

По предварительным данным, в результате российских атак пострадавших нет.

На местах повреждений работают оперативные службы. Специалисты ликвидируют последствия атак и оказывают необходимую помощь жителям.

Ткаченко призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Позже Ткаченко добавил, что в результате утренней атаки в Обуховском районе были повреждены частный дом, трактор и автомобиль.

– По предварительным данным, водитель автомобиля получил контузию в результате воздействия взрывной волны. Службы продолжают фиксировать последствия атаки. Информация уточняется, – заявил он.

Напомним, на рассвете 16 сентября в Киеве прогремели взрывы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.