РФ атаковала Киевщину дронами: повреждены 17 объектов в 5 районах, есть пострадавший
Вражеская атака на Киевскую область произошла в течение прошедших суток и утром 16 сентября. В результате российских обстрелов повреждены 17 объектов в пяти районах области.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киевскую область 16 сентября: какие последствия
По словам Тимура Ткаченко, атака на Киевскую область привела к повреждению 17 объектов в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах Киевской области.
В частности, последствия обстрелов зафиксированы в:
- восьми частных домовладениях;
- пяти транспортных средствах;
- коммунальном учреждении;
- ангарном помещении;
- производственном помещении.
По предварительным данным, в результате российских атак пострадавших нет.
На местах повреждений работают оперативные службы. Специалисты ликвидируют последствия атак и оказывают необходимую помощь жителям.
Ткаченко призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях или других безопасных местах.
Позже Ткаченко добавил, что в результате утренней атаки в Обуховском районе были повреждены частный дом, трактор и автомобиль.
– По предварительным данным, водитель автомобиля получил контузию в результате воздействия взрывной волны. Службы продолжают фиксировать последствия атаки. Информация уточняется, – заявил он.
Напомним, на рассвете 16 сентября в Киеве прогремели взрывы.