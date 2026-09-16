Российские войска атаковали пассажирский поезд №122 Киев — Николаев. Благодаря заблаговременной эвакуации локомотивной и поездной бригад, а также пассажиров, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Атака на поезд Киев — Николаев

По его словам, мониторинговая команда УЗ заблаговременно обнаружила угрозу и дала команду эвакуировать людей из поезда. Все пассажиры и работники железной дороги целы.

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Перцовский поблагодарил коллег за четкие действия и сообщил, что совместно с Николаевской областной военной администрацией для пассажиров организуют перевозки в Николаев.

Глава Укрзализныци подчеркнул, что атаки на пассажирские поезда недопустимы и призвал международных партнеров к решительным действиям в ответ на такие удары.

— Ни один такой удар недопустим! – подчеркнул Перцовский.

Пассажиров поезда должны доставить автобусами в Николаев, чтобы они могли продолжить свой путь до пункта назначения.

9 сентября российские войска атаковали поезд Харьков – Изюм на железнодорожной станции вблизи села Искра.

Напомним, что 8 сентября РФ атаковала пассажирский поезд сообщением Киев — Сумы. На подъезде к Сумам вражеские дроны дважды атаковали поезд.

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