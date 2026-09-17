В ночь на 17 сентября в российском Ростове прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар.

Пожар на аэродроме в Ростове: что известно

Как сообщили мониторинговые Telegram-каналы, под атакой мог оказаться военный аэродром.

По их данным, в районе предполагаемого военного объекта российская противовоздушная оборона пыталась сбивать беспилотники, в том числе с применением стрелкового оружия.

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На территории объекта также зафиксирована вторичная детонация. После этого возник масштабный пожар.

Также сообщается об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что сегодня ночью Ростов подвергся массированной воздушной атаке. По его словам, в результате падения обломков БпЛА обесточена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в нескольких районах Ростова.

Напомним, в ночь на 25 июля дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины атаковали ряд военных объектов в Ростове-на-Дону и в акватории Каспийского моря.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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