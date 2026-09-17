Российский FPV-дрон ударил по пассажирскому автобусу в Запорожье: есть раненые
- Российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус в Запорожье.
- В момент удара в салоне находились люди.
https://fakty.com.ua/ru/proisshestvija/20260915-ataka-na-zaporizhzhya-chastina-mista-bez-elektropostachannya-ye-zagiblij/Сегодня российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья. В салоне в этот момент находились люди.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.
Атака дрона на автобус в Запорожье 17 сентября
На опубликованном видео видно, как российский беспилотник атаковал пассажирский автобус у остановки общественного транспорта.
Сначала сообщалось о трех пострадавших. Впоследствии количество раненых выросло до пяти. Все опекают медики. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
— Россияне еще раз выбрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам, — подчеркнул Михаил Семикин.
15 сентября Россия дронами атаковала Запорожье. В результате российского удара поврежден объект инфраструктуры. Компания АО Запорожьеоблэнерго сообщила, их один работник погиб, еще одна сотрудница получила ранения. Также часть города осталась без света.
12 сентября российские беспилотники и ракеты атаковали Запорожье. Повреждение получил частный сектор. Также повреждены объекты промышленной инфраструктуры.
11 сентября в Запорожье в результате российского удара повреждена крыша девятиэтажки. Там возник пожар. Также под удар попал торговый центр. Ранения получили женщина и 10-летний мальчик.
Фото: Запорізька ОВА