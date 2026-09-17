Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв, прогремевший 17 сентября возле районного ТЦК в городе Николаев Львовской области, как террористический акт.

О деталях проинформировали в Управлении СБУ во Львовской области и Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Теракт возле ТЦК во Львовской области: задержаны подозреваемые

Инцидент произошел около 16:30 на паркинге вблизи Стрыйского районного ТЦК и СП.

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По данным следствия, перед взрывом мимо открытых ворот территориального центра комплектования и соцподдержки проехал автомобиль Daewoo Lanos.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как с переднего пассажирского места авто неизвестный выбросил взрывное устройство на территорию ТЦК.

Когда к устройству подошел военнослужащий – 55-летний офицер ТЦК – раздался взрыв. Мужчина получил ранение. Медицинскую помощь военнослужащему оказали на месте.

– СБУ квалифицирует взрыв в городе Николаев Львовской области как террористический акт и открыла соответствующее уголовное производство, — отметили в спецслужбе.

Правоохранители уже задержали двоих мужчин, причастных к взрыву возле ТЦК.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины – террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

Это не первый инцидент во Львовской области, связанный с нападениями на представителей ТЦК. Так, в конце августа во Львове во время проверки военно-учетных документов мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК, в результате чего тот погиб на месте.

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