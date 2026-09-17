Взрывы на Житомирщине прогремели в четверг, 17 сентября. В результате удара российских войск по индустриальному парку в Коростенском районе Житомирской области один человек погиб, еще два человека пострадали.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Взрывы на Житомирщине 17 сентября: какие последствия

— На Житомирщине снова под ударом врага оказалось гражданское предприятие. Россияне нанесли удар по индустриальному парку в Коростенском районе, — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в результате атаки один человек погиб, еще двое пострадали.

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Сейчас на месте работают спасатели и экипажи экстренной медицинской помощи. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, ночью и утром 12 сентября российские войска нанесли удары дронами по Житомирской области, а позже атаковали Звягель и Коростень.

В результате атаки были зафиксированы попадания в магазин и автозаправочную станцию. Погибли два человека.

Также были поражены предприятие с иностранными инвестициями, а в Коростене — еще две автозаправочные станции. В этих случаях обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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