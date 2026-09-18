Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Атака на Киев: столица под обстрелом баллистики, работает ПВО
В Киеве раздались взрывы — в столице работает ПВО.
Атака на Киев 18 сентября 2026: что известно
Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в столице работают силы ПВО.
Он подчеркнул, что Киев находится под обстрелом баллистики.
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О последствиях атаки на столицу не сообщалось, а именно есть ли повреждения и раненые.
Напомним, что в ночь на 18 сентября прогремели взрывы в Киеве во время атаки ударными беспилотниками. Известно, что во время российского обстрела пострадал один мужчина, его госпитализировали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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