В Киеве раздались взрывы — в столице работает ПВО.

Атака на Киев 18 сентября 2026: что известно

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в столице работают силы ПВО.

Он подчеркнул, что Киев находится под обстрелом баллистики.

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О последствиях атаки на столицу не сообщалось, а именно есть ли повреждения и раненые.

Напомним, что в ночь на 18 сентября прогремели взрывы в Киеве во время атаки ударными беспилотниками. Известно, что во время российского обстрела пострадал один мужчина, его госпитализировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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