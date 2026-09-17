Взрывы в Запорожье раздались вечером четверга, 17 сентября – враг ударил по торговому центру Амстор.

О последствиях атаки сообщили и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны региона Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 17 сентября: атакован ТЦ Амстор

Сначала Иван Федоров сообщил об угрозе применения оккупантами управляемых авиабомб и ударных дронов.

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После этого появилась информация об ударе по одному из торговых центров Запорожья, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Впоследствии Федоров обнародовал фото горящего ТЦ Амстор.

Судя по фото и видео, пламя охватило помещения и крышу здания ТЦ, от торговых точек ничего не осталось.

По данным Суспильного, в момент атаки в скейтпарке возле ТЦ находились дети. К счастью, они успели спрятаться вглубь площадки.

– Цели террористов в Запорожье сегодня – гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, торговые центры. Вечером враг нанес удар по супермаркету на правобережье – сейчас там бушует масштабный пожар, — отметил Михаил Семикин.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Семикин также призвал жителей Запорожья не поддаваться панике и не создавать ажиотаж, скупая продукты.

В настоящее время на месте атаки спасатели ликвидируют пожар под угрозой повторных ударов.

Это не первая атака на Запорожье за сутки. Так, днем ​​17 сентября российский FPV-дрон ударил по пассажирскому автобусу в Космическом районе города, в результате чего ранения получили восемь человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

Источник : Суспільне

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