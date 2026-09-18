Взрывы в Кременчугском районе Полтавской области прогремели днем 18 сентября. Враг атаковал частное предприятие.

О последствиях российской атаки сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Взрывы в Кременчугском районе 18 сентября: что известно

По словам Дякивнича, в результате взрывов в Кременчугском районе повреждены здания, расположенные рядом с предприятием, а также автомобили.

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По предварительным данным, пострадали два человека. Они получили травмы средней степени тяжести.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Информация о последствиях взрывов в Кременчугском районе 18 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.