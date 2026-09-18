Взрывы в Сумах прогремели вечером в пятницу. Россияне атаковали город и его окраины управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в многоэтажку.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 18 сентября: каковы последствия

— Враг ударил управляемыми авиабомбами по Сумам и окраинам города. К сожалению, есть попадание в многоэтажный жилой дом, — говорится в сообщении.

Григоров добавил, что, по предварительной информации, под завалами находятся люди.

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В Сумской ГВА уточнили, что в результате одного из попаданий повреждена жилая застройка в Ковпаковском районе.

Всего под ударами оказались по меньшей мере четыре многоэтажки.

И. о. сумского городского главы Артем Кобзар отметил, что по состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших, среди них – один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, 16 сентября враг атаковал Сумы управляемыми авиабомбами. Были зафиксированы попадания КАБами по Ковпаковскому и Заречному районам Сум.

Зафиксированы попадания в двух локациях города: поражены промышленная зона и дома частного сектора.

В результате российского удара шесть человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ГВА

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