Взрывы в Сумах: россияне ударили КАБами по многоэтажкам, есть раненые
Взрывы в Сумах прогремели вечером в пятницу. Россияне атаковали город и его окраины управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в многоэтажку.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
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— Враг ударил управляемыми авиабомбами по Сумам и окраинам города. К сожалению, есть попадание в многоэтажный жилой дом, — говорится в сообщении.
Григоров добавил, что, по предварительной информации, под завалами находятся люди.
В Сумской ГВА уточнили, что в результате одного из попаданий повреждена жилая застройка в Ковпаковском районе.
Всего под ударами оказались по меньшей мере четыре многоэтажки.
И. о. сумского городского главы Артем Кобзар отметил, что по состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших, среди них – один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, 16 сентября враг атаковал Сумы управляемыми авиабомбами. Были зафиксированы попадания КАБами по Ковпаковскому и Заречному районам Сум.
Зафиксированы попадания в двух локациях города: поражены промышленная зона и дома частного сектора.
В результате российского удара шесть человек получили ранения.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская ГВА