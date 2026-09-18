Взрывы в Одессе 18 сентября: РФ ударила по центру, есть попадание в административное здание
Взрывы в Одессе прогремели днем 18 сентября. Россияне ударили дронами по центру города, есть попадание в административное здание.
Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 18 сентября: какие последствия
— Враг атаковал город. Ударил по людному месту в центре Одессы. Повреждено административное здание, — написал он в 16:18.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, административное здание было повреждено реактивным беспилотником.
По состоянию на 16:58 известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.
Один из них находится в тяжелом состоянии. Все госпитализированы и получают медицинскую помощь.
Напомним, в ночь на 18 сентября российские войска массированно атаковали Одессу и область.
В городе было повреждено двухэтажное неэксплуатируемое здание. В области повреждения получили предприятие и складские помещения.
Разрушен частный жилой дом, еще пять повреждены. Есть попадание в здание лицея, теплицы и несколько автомобилей. Известно о трех пострадавших в результате атаки РФ.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.