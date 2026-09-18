Взрывы в Одессе прогремели днем 18 сентября. Россияне ударили дронами по центру города, есть попадание в административное здание.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 18 сентября: какие последствия

— Враг атаковал город. Ударил по людному месту в центре Одессы. Повреждено административное здание, — написал он в 16:18.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, административное здание было повреждено реактивным беспилотником.

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По состоянию на 16:58 известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.

Один из них находится в тяжелом состоянии. Все госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 18 сентября российские войска массированно атаковали Одессу и область.

В городе было повреждено двухэтажное неэксплуатируемое здание. В области повреждения получили предприятие и складские помещения.

Разрушен частный жилой дом, еще пять повреждены. Есть попадание в здание лицея, теплицы и несколько автомобилей. Известно о трех пострадавших в результате атаки РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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