Российские войска в течение суток атаковали Киевскую область ударными дронами, повредив складские, производственные и жилые объекты.

О последствиях атаки сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко

Атака на Киевскую область 19 сентября: что известно

Воздушная тревога в Киевской области в течение суток продолжалась практически без перерыва. За это время российские удары повредили девять гражданских объектов в четырех районах области.

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В Обуховском районе повреждено три объекта, в Вышгородском — один, в Бориспольском — два, а в Бучанском — три.

Больше всего пострадали складские помещения — всего их пять. Также повреждены производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный жилой дом.

В Бучанском районе в результате российской атаки загорелось складское здание на территории офисно-логистического комплекса. Спасатели продолжают тушить пожар.

Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов сотрудникам ГСЧС приходится периодически отходить на безопасное расстояние.

Еще один пожар возник на крыше складского помещения в Бучанском районе. Его уже потушили.

Информация о последствиях атаки на Киевскую область 19 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.