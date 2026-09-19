Российские войска с самого утра наносят удары FPV-дронами по Запорожью и близлежащим автодорогам. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, а также есть пострадавший.

Об этом сообщает исполняющий обязанности руководителя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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Российские беспилотники попали по гражданским автомобилям, проезжей части и территории местной штрафплощадки. Кроме того, несколько вражеских дронов упали, так и не взорвавшись.

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В результате одного из попаданий травмировался мужчина. Российский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль, который двигался по автотрассе Запорожья — Донецк. Водителя с полученными травмами срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

В связи с активизацией вражеских беспилотников в Запорожской ОВА призвали жителей области строго соблюдать правила безопасности во время угрозы.

— Во время воздушной тревоги не оставайтесь на открытом пространстве и не приближайтесь к местам падения дронов. Даже если он не взорвался, это может быть опасно, — подчеркнул Семикин.

Также он обратил внимание, что в настоящее время в регионе активизировались работы по усилению защиты областного центра от атак FPV-дронов, ведь безопасность людей является одной из главных приоритетных задач.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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