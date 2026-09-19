Взрывы в Киеве: в Днепровском районе упали обломки беспилотника
В субботу, 19 сентября, российские войска массированно атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков возник пожар в столице.
О последствиях рассказал городской глава Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 19 сентября: какие последствия
По словам Кличко, после атаки беспилотников в Днепровском районе Киева обломки упали на территорию частного дома.
Мэр столицы рассказал, что возник пожар в хозяйственном здании.
Перед взрывами в Киеве раздавался сигнал воздушной тревоги из-за массированной дроновой угрозы, после чего беспилотники заметили в небе над столицей.
Вечером 18 сентября Россия атаковала Киев баллистическим вооружением. В столице работали силы противовоздушной обороны, которые сбивали баллистические вражеские ракеты.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.