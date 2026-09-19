В субботу, 19 сентября, российские войска массированно атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков возник пожар в столице.

О последствиях рассказал городской глава Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 19 сентября: какие последствия

По словам Кличко, после атаки беспилотников в Днепровском районе Киева обломки упали на территорию частного дома.

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Мэр столицы рассказал, что возник пожар в хозяйственном здании.

Перед взрывами в Киеве раздавался сигнал воздушной тревоги из-за массированной дроновой угрозы, после чего беспилотники заметили в небе над столицей.

Вечером 18 сентября Россия атаковала Киев баллистическим вооружением. В столице работали силы противовоздушной обороны, которые сбивали баллистические вражеские ракеты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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