Во время вечерней атаки на Киевскую область 20 сентября под ударом находились три района региона.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Киевскую область 20 сентября: что известно

В результате вечерней атаки на Киевскую область 20 сентября зафиксированы разрушения в Бучанском, Бориспольском и Фастовском районах.

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В Бучанском районе поврежден автомобиль. Возгорание спасатели уже ликвидировали.

В Бориспольском районе горели складские помещения. Кроме того, оккупанты повредили навес и автомобиль на территории частного домовладения.

В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.

Напомним, что днем ​​в последнем районе, в частности в Боярке, бушевал пожар после падения обломков вражеского беспилотника.

Тогда были повреждены окна и крыша двух построек и Аллея памяти погибших. Кроме того, горели складские помещения.

Ночью в этом районе бушевал пожар на территории предприятия.

В Вышгородском районе днем ​​20 сентября были повреждены два складских здания и три единицы техники.

Добавим, что утром в больнице умер ребенок, который получил ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе.

Еще двое детей — брат и сестричка — и их мать погибли в Фастовском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Тимур Ткаченко, ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

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