Атака на Киевскую область: разрушения в трех районах, горели склады
Во время вечерней атаки на Киевскую область 20 сентября под ударом находились три района региона.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Атака на Киевскую область 20 сентября: что известно
В результате вечерней атаки на Киевскую область 20 сентября зафиксированы разрушения в Бучанском, Бориспольском и Фастовском районах.
В Бучанском районе поврежден автомобиль. Возгорание спасатели уже ликвидировали.
В Бориспольском районе горели складские помещения. Кроме того, оккупанты повредили навес и автомобиль на территории частного домовладения.
В Фастовском районе повреждены здания предприятия и автомобили.
Напомним, что днем в последнем районе, в частности в Боярке, бушевал пожар после падения обломков вражеского беспилотника.
Тогда были повреждены окна и крыша двух построек и Аллея памяти погибших. Кроме того, горели складские помещения.
Ночью в этом районе бушевал пожар на территории предприятия.
В Вышгородском районе днем 20 сентября были повреждены два складских здания и три единицы техники.
Добавим, что утром в больнице умер ребенок, который получил ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе.
Еще двое детей — брат и сестричка — и их мать погибли в Фастовском районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Тимур Ткаченко, ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины