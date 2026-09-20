Несколько частных домов охвачено огнем из-за атаки на Одесскую область сегодня, 20 сентября.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область сегодня, 20 сентября: что известно

Атака на Одесскую область сегодня, 20 сентября, была с применением дронов.

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В частности, в 14:54 Воздушные силы ВСУ фиксировали реактивный беспилотник в районе Пивденного Одесской области.

По словам главы ОВА, армия РФ нанесла удар по жилому сектору региона.

В результате попадания реактивного беспилотника загорелись несколько частных домов.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Кипер

Фото: Одесская ОВА

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