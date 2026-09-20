Атака на Одесскую область: горят дома после попадания реактивного дрона
Несколько частных домов охвачено огнем из-за атаки на Одесскую область сегодня, 20 сентября.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесскую область сегодня, 20 сентября: что известно
Атака на Одесскую область сегодня, 20 сентября, была с применением дронов.
В частности, в 14:54 Воздушные силы ВСУ фиксировали реактивный беспилотник в районе Пивденного Одесской области.
По словам главы ОВА, армия РФ нанесла удар по жилому сектору региона.
В результате попадания реактивного беспилотника загорелись несколько частных домов.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Кипер
Фото: Одесская ОВА