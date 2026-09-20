Зафиксировано падение дрона во время взрывов в Киеве сегодня, 20 сентября.

Обновлено в 15:03. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве сегодня, 20 сентября: что известно

Взрывы в Киеве сегодня, 20 сентября, прогремели ориентировочно в 13:12.

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Мэр Виталий Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны отбивают атаку дронов, что один за другим летят к городу.

Меньше чем через два часа мэр уточнил, что в Голосеевском районе упал вражеский беспилотник.

По предварительным данным, это произошло в районе нежилой застройки.

На место происшествия едут экстренные службы.

Напомним, что 19 сентября россияне массированно атаковали Киев. В Днепровском районе Киева обломки упали на территорию частного дома.

18 сентября в Подольском районе столицы во время вражеской атаки зафиксировано попадание в нежилое здание. Сообщалось о раненом мужчине.

16 сентября утром в Киеве из-за вражеской атаки загорелся склад в Святошинском районе. Днем россияне снова атаковали столицу, зафиксировано попадание и падение обломков сбитых целей на нескольких локациях.

15 сентября РФ также атаковала Киев ударными беспилотниками. Ряд попаданий зафиксирован в Соломенском районе. В Святошинской РГА сообщили, что в результате атаки РФ днем ​​во вторник пострадали два человека, погибших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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