Взрывы в Киеве 20 сентября: в Голосеевском районе упал БпЛА
Зафиксировано падение дрона во время взрывов в Киеве сегодня, 20 сентября.
Обновлено в 15:03. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве сегодня, 20 сентября: что известно
Взрывы в Киеве сегодня, 20 сентября, прогремели ориентировочно в 13:12.
Мэр Виталий Кличко отметил, что силы противовоздушной обороны отбивают атаку дронов, что один за другим летят к городу.
Меньше чем через два часа мэр уточнил, что в Голосеевском районе упал вражеский беспилотник.
По предварительным данным, это произошло в районе нежилой застройки.
На место происшествия едут экстренные службы.
Напомним, что 19 сентября россияне массированно атаковали Киев. В Днепровском районе Киева обломки упали на территорию частного дома.
18 сентября в Подольском районе столицы во время вражеской атаки зафиксировано попадание в нежилое здание. Сообщалось о раненом мужчине.
16 сентября утром в Киеве из-за вражеской атаки загорелся склад в Святошинском районе. Днем россияне снова атаковали столицу, зафиксировано попадание и падение обломков сбитых целей на нескольких локациях.
15 сентября РФ также атаковала Киев ударными беспилотниками. Ряд попаданий зафиксирован в Соломенском районе. В Святошинской РГА сообщили, что в результате атаки РФ днем во вторник пострадали два человека, погибших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.