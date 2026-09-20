Пожар на объекте инфраструктуры вспыхнул после вечерних взрывов в Черкассах сегодня, 20 сентября.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Черкассах сегодня, 20 сентября: что известно

Взрыв в Черкассах сегодня, 20 сентября, прогремел ориентировочно в 17:27.

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В то время Воздушные силы ВСУ как раз сообщили, что через Кременчугское водохранилище курсом на Черкассы/Смелу летит реактивный беспилотник.

Вскоре глава областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в областном центре упал российский дрон.

В результате произошел пожар на объекте инфраструктуры.

Кроме того, в Звенигородском районе из-за вражеского дрона загорелось здание частного предприятия.

В обоих случаях, отмечал Игорь Табурец, к счастью, обошлось без травмированных.

Все оперативные службы работают над ликвидацией атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Табурец

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