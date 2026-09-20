Взрывы в Черкассах: произошел пожар на объекте инфраструктуры после падения дрона
Пожар на объекте инфраструктуры вспыхнул после вечерних взрывов в Черкассах сегодня, 20 сентября.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Взрывы в Черкассах сегодня, 20 сентября: что известно
Взрыв в Черкассах сегодня, 20 сентября, прогремел ориентировочно в 17:27.
В то время Воздушные силы ВСУ как раз сообщили, что через Кременчугское водохранилище курсом на Черкассы/Смелу летит реактивный беспилотник.
Вскоре глава областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в областном центре упал российский дрон.
В результате произошел пожар на объекте инфраструктуры.
Кроме того, в Звенигородском районе из-за вражеского дрона загорелось здание частного предприятия.
В обоих случаях, отмечал Игорь Табурец, к счастью, обошлось без травмированных.
Все оперативные службы работают над ликвидацией атак.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Табурец