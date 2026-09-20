Взрывы в Сумах: возле дома ударили 2 дрона, погибла женщина, ее муж — в больнице
Женщина погибла, а ее муж получил ранения во время вечерних взрывов в Сумах сегодня, 20 сентября.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
Взрывы в Сумах сегодня, 20 сентября: что известно
Взрывы в Сумах прогремели вечером 20 сентября, когда российские войска атаковали город беспилотниками.
По словам главы ОВА, два вражеских дрона ударили вблизи многоквартирного жилого дома.
В результате попаданий повреждены дом и пять автомобилей.
Вражеская атака унесла жизнь 38-летней женщины.
41-летнего мужа погибшей с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали в больницу.
После этого армия РФ сбросила корректируемые авиабомбы на территорию одного из университетов в Заречном районе Сум.
Здание подверглось значительным разрушениям.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На месте работают все оперативные службы.
Напомним, что накануне четыре человека погибли в Шосткинском районе. Тогда армия РФ ударила FPV-дроном по автомобилю.
Вражеский удар унес жизни супругов (56-летней женщины и 58-летнего мужчины), 45-летнего мужчины и 76-летней женщины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Григоров, Артем Кобзарь, Сергей Кривошеенко