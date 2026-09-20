Женщина погибла, а ее муж получил ранения во время вечерних взрывов в Сумах сегодня, 20 сентября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Сумах сегодня, 20 сентября: что известно

Взрывы в Сумах прогремели вечером 20 сентября, когда российские войска атаковали город беспилотниками.

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По словам главы ОВА, два вражеских дрона ударили вблизи многоквартирного жилого дома.

В результате попаданий повреждены дом и пять автомобилей.

Вражеская атака унесла жизнь 38-летней женщины.

41-летнего мужа погибшей с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали в больницу.

После этого армия РФ сбросила корректируемые авиабомбы на территорию одного из университетов в Заречном районе Сум.

Здание подверглось значительным разрушениям.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте работают все оперативные службы.

Напомним, что накануне четыре человека погибли в Шосткинском районе. Тогда армия РФ ударила FPV-дроном по автомобилю.

Вражеский удар унес жизни супругов (56-летней женщины и 58-летнего мужчины), 45-летнего мужчины и 76-летней женщины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Григоров, Артем Кобзарь, Сергей Кривошеенко

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