Атака на Киевщину: воздушная тревога не утихает, повреждены АЗС, склады и дома
- Россия в течение 20 сентября, всей ночи и утра 21 сентября атаковала Киевскую область ударными беспилотниками.
- Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, в каких районах зафиксированы последствия атак дронами.
- Также он рассказал о последствиях ударов, отметив, что за сутки повреждено 34 объекта.
Россия на протяжении вчерашнего дня, всей ночи и утра атакует Киевскую область ударными дронами.
Атака на Киевщину 21 сентября: что известно
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, враг непрерывно атакует Киевщину ударными БпЛА.
– Воздушная тревога в области продолжалась почти весь вчерашний день, всю ночь и продолжается сейчас, – подчеркнул он.
Под атакой врага оказались гражданские объекты в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.
За сутки повреждено 34 объекта. Среди них – частные дома, складские и производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, объекты инфраструктуры и транспорт.
Повреждения зафиксированы в Фастовском районе — 12 объектов, Бучанском — 11, Вышгородском — 5, Бориспольском и Обуховском — по 3.
Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.
– Враг пытается запугать людей и нанести вред гражданской инфраструктуре, – добавляет глава Киевской ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.