Россия на протяжении вчерашнего дня, всей ночи и утра атакует Киевскую область ударными дронами.

Атака на Киевщину 21 сентября: что известно

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, враг непрерывно атакует Киевщину ударными БпЛА.

– Воздушная тревога в области продолжалась почти весь вчерашний день, всю ночь и продолжается сейчас, – подчеркнул он.

Под атакой врага оказались гражданские объекты в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

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За сутки повреждено 34 объекта. Среди них – частные дома, складские и производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, объекты инфраструктуры и транспорт.

Повреждения зафиксированы в Фастовском районе — 12 объектов, Бучанском — 11, Вышгородском — 5, Бориспольском и Обуховском — по 3.

Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.

– Враг пытается запугать людей и нанести вред гражданской инфраструктуре, – добавляет глава Киевской ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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