В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Лозовую в Харьковской области с помощью пяти беспилотников.

О последствиях атаки сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Массированная атака на Лозовую 21 сентября: что известно

По данным следствия, ночью российские военные нанесли по Лозовой удар пятью беспилотниками, предположительно типа Герань.

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В городе повреждены жилые дома, административные здания и железнодорожная инфраструктура.

Под удар попала и железнодорожная станция Лозовая.

По словам Александра Перцовского, во время налета все люди, находившиеся на станции, были в укрытиях. Как только ситуация с безопасностью улучшится, железнодорожники планируют приступить к восстановлению поврежденного объекта.

В результате атаки погибла женщина. Еще трое людей пострадали: две женщины получили острую стрессовую реакцию, а 62-летний мужчина — ранение.

Лозовская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия российской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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