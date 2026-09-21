Взрывы в Запорожье прогремели ночью 21 сентября, когда враг атаковал город ударными дронами.

О последствиях атаки сообщил и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 21 сентября: что известно

В результате ночных взрывов в Запорожье зафиксированы попадания в несколько многоэтажных жилых домов, торговый центр и учебное заведение.

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В одном из поврежденных домов после удара вспыхнул пожар. На местах попаданий работают спасатели и другие экстренные службы, которые устраняют последствия атаки.

Сначала было известно об одном раненом, но позже число пострадавших возросло до пяти.

Четверо людей получили травмы в результате попадания в один из многоэтажек. Еще один человек пострадал в другом доме. Среди пострадавших — трое мужчин и две женщины.

Информация о других возможных пострадавших и последствиях взрывов в Запорожье 21 сентября пока уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.