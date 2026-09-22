Вечером во вторник, 22 сентября, российские войска атаковали Киев беспилотниками, в результате чего есть последствия в нескольких районах и пострадавшие люди.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

Атака на Киев вечером 22 сентября: какие последствия

По информации Кличко, в Оболонском районе есть попадание в резервуары с топливом, после чего вспыхнул пожар, а по другому адресу произошел удар по объекту нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место.

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По предварительным данным, в Печерском районе в результате вражеской атаки есть двое пострадавших. Бригада медиков также направляется на место.

Кроме того, есть вызов медиков в Днепровский район. По словам Кличко, туда тоже уже выехала бригада.

Взрывы в Киеве 22 сентября

В ночь на 22 сентября раздавались взрывы Киеве во время российской атаки. В результате падения обломков и попаданий в нескольких районах зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, а также пострадавшие.

Больше всего от ночной атаки пострадал Днепровский район столицы. В частности, получила повреждения пятиэтажка: произошло разрушение на первом этаже, поврежден фасад здания, а в подвальном помещении вспыхнул пожар.

Кроме этого, в Днепровском районе получили повреждения еще три многоэтажных дома. Всего в районе пострадали пять человек, среди которых — супруги пенсионеров.

В Дарницком районе на территории частного жилого дома в результате падения обломков произошло возгорание дерева.

В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории, из-за чего возник пожар паллет с керамической плиткой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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