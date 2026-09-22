Новая атака на Киев: есть пострадавшие, на Оболони – попадание в резервуары с топливом
Вечером во вторник, 22 сентября, российские войска атаковали Киев беспилотниками, в результате чего есть последствия в нескольких районах и пострадавшие люди.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
Атака на Киев вечером 22 сентября: какие последствия
По информации Кличко, в Оболонском районе есть попадание в резервуары с топливом, после чего вспыхнул пожар, а по другому адресу произошел удар по объекту нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место.
По предварительным данным, в Печерском районе в результате вражеской атаки есть двое пострадавших. Бригада медиков также направляется на место.
Кроме того, есть вызов медиков в Днепровский район. По словам Кличко, туда тоже уже выехала бригада.
Взрывы в Киеве 22 сентября
В ночь на 22 сентября раздавались взрывы Киеве во время российской атаки. В результате падения обломков и попаданий в нескольких районах зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры и пожара, а также пострадавшие.
Больше всего от ночной атаки пострадал Днепровский район столицы. В частности, получила повреждения пятиэтажка: произошло разрушение на первом этаже, поврежден фасад здания, а в подвальном помещении вспыхнул пожар.
Кроме этого, в Днепровском районе получили повреждения еще три многоэтажных дома. Всего в районе пострадали пять человек, среди которых — супруги пенсионеров.
В Дарницком районе на территории частного жилого дома в результате падения обломков произошло возгорание дерева.
В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории, из-за чего возник пожар паллет с керамической плиткой.
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