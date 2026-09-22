В ночь на 22 сентября российские войска совершили атаку на Николаевскую область. В результате ударов погиб трехлетний мальчик, еще четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Атака на Николаевскую область: что известно

По словам Георгия Решетилова, российские войска совершили атаку на Николаевскую область с помощью дронов Шахед.

Сейчас смотрят

– В Вознесенском районе погиб трехлетний мальчик. В Баштанском районе ранения получили четверо мужчин в возрасте 21, 26, 33 и 37 лет. Трое пострадавших госпитализированы, еще один будет лечиться амбулаторно, – написал Решетилов.

Также он сообщил, что по состоянию на утро 22 сентября 21-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одного пострадавшего медики оценивают как стабильно тяжелое, третьего – как стабильное.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ночью 4 августа российские войска атаковали частный сектор Николаева. В результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.