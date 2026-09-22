Ночью 22 сентября Россия нанесла массированный удар по Полтавщине.

Атака на Полтавскую область 22 сентября: что известно

Как сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, в Кременчугском районе атаковано промышленное предприятие и объект критической инфраструктуры.

В Полтавском районе вражеский БпЛА упал на территорию частного агропредприятия. Повреждено хозяйственное помещение и техника.

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К счастью, в обоих случаях люди не пострадали.

Напомним, что ночью РФ также нанесла удары по столице, Днепру и области.

В Днепре в результате российской атаки три человека погибли, шестеро получили ранения. В общей сложности враг атаковал 4 района области ракетами, беспилотниками и артиллерией.

В Киеве зафиксированы последствия в трех районах – Днепровском, Дарницком и Голосеевском. Также известно о четырех пострадавших и пожарах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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