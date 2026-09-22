В ночь на 22 сентября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет разных типов и ударных беспилотников.

Ночная атака на Украину 22 сентября: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, атака началась еще в 18:00 21 сентября. Противник применил противокорабельные ракеты Оникс из Ростовской области РФ, баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23 из Курской, Ростовской и Воронежской областей, а также четыре крылатые ракеты Калибр из акватории Каспийского моря.

Кроме того, россияне запустили восемь воздушных целей типа Бандероль/Дань-Т из Белгородской области и 212 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивные, а также дронов-имитаторов Пародия.

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Запуски беспилотников производились из районов Орла, Миллерово, Шаталово, Курска и Приморско-Ахтарска в России, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Основными направлениями удара были Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 186 воздушных целей. Среди них одна ракета Калибр, восемь Бандероль/Дань-Т и 177 беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов.

В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных дронов на 22 локациях. Еще на четырех локациях упали обломки сбитых целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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