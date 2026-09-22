Ночью 22 сентября в Днепропетровской области раздавались взрывы. В результате российской атаки два человека погибли, шестеро получили ранения.

Взрывы в Днепре и области 22 сентября: что известно

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, россияне одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в трех городах области – в Днепре, Кривом Роге и Павлограде.

Известно, что шесть человек получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр.

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Два человека госпитализированы. 25-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Также из-за российского обстрела погибли два человека.

Напомним, что российские войска днем ​​19 сентября совершили атаку на Днепр. В результате попадания горит здание торгового центра, есть пострадавшие. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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