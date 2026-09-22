Взрывы в Киеве 22 сентября: обломки упали два дома, горят склады, есть пострадавшие
- Россия ночью 22 сентября атаковала столицу.
- Зафиксированы последствия в трех районах Киева – Днепровском, Дарницком и Голосеевском.
- Также известно о четырех пострадавших и пожарах.
Ночью 22 сентября в Киеве раздавались взрывы, фиксируются последствия очередной российской атаки на столицу.
Взрывы в Киеве 22 сентября: что известно
Как сообщили ГСЧС и КГВА, ночью 22 сентября Россия нанесла удар по столице. В результате обстрела четыре человека пострадали.
В Днепровском районе в результате попадания в жилую пятиэтажку произошло возгорание в подвальном помещении, есть разрушения на первом этаже, поврежден фасад.
– В Днепровском районе обломки упали на 5-этажный дом. Был поврежден первый этаж и возникло возгорание в подвальном помещении, — сообщает КМВА.
Пожар был ликвидирован.
Спасатели спасли 15 человек. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы.
Кроме того, в Дарницком районе на территории частного жилого дома горело дерево.
В Голосеевском районе в результате падения обломков возникло возгорание складского помещения. Соответствующие службы следуют на место происшествия.
Напомним, что Россия в течение 20 сентября, всей ночи и утра 21 сентября атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. За минувшие сутки было повреждено 34 объекта.
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