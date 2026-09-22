Ночью 22 сентября в Киеве раздавались взрывы, фиксируются последствия очередной российской атаки на столицу.

Взрывы в Киеве 22 сентября: что известно

Как сообщили ГСЧС и КГВА, ночью 22 сентября Россия нанесла удар по столице. В результате обстрела четыре человека пострадали.

В Днепровском районе в результате попадания в жилую пятиэтажку произошло возгорание в подвальном помещении, есть разрушения на первом этаже, поврежден фасад.

Сейчас смотрят

– В Днепровском районе обломки упали на 5-этажный дом. Был поврежден первый этаж и возникло возгорание в подвальном помещении, — сообщает КМВА.

Пожар был ликвидирован.

Спасатели спасли 15 человек. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы.

Кроме того, в Дарницком районе на территории частного жилого дома горело дерево.

В Голосеевском районе в результате падения обломков возникло возгорание складского помещения. Соответствующие службы следуют на место происшествия.

Напомним, что Россия в течение 20 сентября, всей ночи и утра 21 сентября атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. За минувшие сутки было повреждено 34 объекта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.