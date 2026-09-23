Российские оккупационные войска нанесли массированный авиаудар по Александровке Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще четверо получили ранения, среди которых есть маленький ребенок. Под завалами разрушенного дома могут находиться люди.

Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По данным ОВА, около 10:00 утра российские войска сбросили на поселок четыре авиабомба. В результате попаданий полностью разрушен многоэтажный дом.

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Всего в поселке зафиксировано масштабное разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, разрушен один многоэтажный дом, повреждено 11 многоэтажек, получили повреждения 42 частных дома.

В то же время повреждены детский сад, магазин, административное здание и шесть автомобилей.

Пока известно о минимум четырех погибших и четырех раненых. Среди травмированных – ребенок 2021 года рождения.

На месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы, привлечены все ответственные службы.

По предварительной информации, под завалами разрушенного дома могут оставаться еще восемь человек, среди которых двое младенцев — дети 2024 и 2025 годов рождения.

Руководитель Донецкой ОВА обратился к местным жителям с призывом срочно эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, отметив, что дети не должны жить под авиабомбами и ждать следующих ударов.

Фото: Донецкая ОВА

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