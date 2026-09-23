Здание КВЦ Парковый в Киеве пострадало в результате атаки РФ
В среду, 23 сентября, в результате российских обстрелов получила повреждения часть здания Конгрессно-выставочного центра Парковый в Киеве. На момент атаки в помещении комплекса проходили массовые мероприятия.
Об этом сообщили организаторы саммита Lean Summit — Lean Institute Ukraine, чье мероприятие проходило в КВЦ Парковый во время атаки на Киев.
КВЦ Парковый в Киеве попал под атаку РФ
По предварительным данным, удалось избежать гибели людей при обстреле КВЦ Парковый.
— Все живы и невредимы. Это сейчас самое главное, — говорится в сообщении.
По словам одного из участников проходивших в комплексе событий, среди присутствующих есть пострадавшие из-за обломков разбитого стекла.
В сети и Telegram-каналах появились видео с места происшествия, где видны разрушение фасада, повреждение здания и следы возгорания. По состоянию на 18:30, пожар, возникший в КВЦ Парковой, был полностью ликвидирован.
Чем известен КВЦ Парковый в Киеве
Конгрессно-выставочный центр Парковый комплекс является одной из главных площадок Киева для проведения масштабных бизнес-событий, международных форумов, выставок и конференций.
Кроме того, в здании расположен центральный офис партии Слуга народа, где регулярно проходили съезды и заседания политсилы.
Объект имеет собственную историю: конгрессно-выставочный комплекс с дата-центром и вертолетной площадкой был построен ближайшим окружением бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.
Строительство вертолетной площадки в свое время фигурировало как один из эпизодов по делу генеральной прокуратуры против Януковича и его соратников.
В 2018 году КВЦ Парковый официально передали общине города Киева, а в 2019 году комплекс приобрел тогдашний народный депутат Украины Максим Ефимов.