В среду, 23 сентября, в результате российских обстрелов получила повреждения часть здания Конгрессно-выставочного центра Парковый в Киеве. На момент атаки в помещении комплекса проходили массовые мероприятия.

Об этом сообщили организаторы саммита Lean Summit — Lean Institute Ukraine, чье мероприятие проходило в КВЦ Парковый во время атаки на Киев.

КВЦ Парковый в Киеве попал под атаку РФ

По предварительным данным, удалось избежать гибели людей при обстреле КВЦ Парковый.

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— Все живы и невредимы. Это сейчас самое главное, — говорится в сообщении.

По словам одного из участников проходивших в комплексе событий, среди присутствующих есть пострадавшие из-за обломков разбитого стекла.

В сети и Telegram-каналах появились видео с места происшествия, где видны разрушение фасада, повреждение здания и следы возгорания. По состоянию на 18:30, пожар, возникший в КВЦ Парковой, был полностью ликвидирован.

Чем известен КВЦ Парковый в Киеве

Конгрессно-выставочный центр Парковый комплекс является одной из главных площадок Киева для проведения масштабных бизнес-событий, международных форумов, выставок и конференций.

Кроме того, в здании расположен центральный офис партии Слуга народа, где регулярно проходили съезды и заседания политсилы.

Объект имеет собственную историю: конгрессно-выставочный комплекс с дата-центром и вертолетной площадкой был построен ближайшим окружением бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Строительство вертолетной площадки в свое время фигурировало как один из эпизодов по делу генеральной прокуратуры против Януковича и его соратников.

В 2018 году КВЦ Парковый официально передали общине города Киева, а в 2019 году комплекс приобрел тогдашний народный депутат Украины Максим Ефимов.

Фото : ГСЧС

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