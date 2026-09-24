В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Одессу, повредив медицинскую инфраструктуру города.

О последствиях ночной атаки сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под ударом оказались больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты.

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В результате атаки было повреждено 10-этажное нежилое здание, а также торговый центр, который уже подвергался российским ударам ранее. Повреждения получили крыша отделения городской больницы и продуктовые склады.

Последствия зафиксировали и в жилом секторе. По информации городских властей, в десяти домах, расположенных рядом с местом удара, выбиты окна. Также повреждено остекление гимназии и автомобили.

Коммунальные службы начали работать на месте еще ночью. К утру улицу уже расчистили, а в поврежденных жилых домах закрыли выбитые оконные проемы.

Кроме того, на местах атаки работают специалисты, которые консультируют одесситов по вопросам получения компенсации за поврежденное имущество. Жителям объясняют, как подать документы в рамках государственной программы єВідновлення и городской программы Незламна Одеса, а также помогают с их подготовкой.

По последним данным, в результате атаки пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах попаданий продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки.