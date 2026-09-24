В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Одессу, повредив медицинскую инфраструктуру города.

О последствиях ночной атаки сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 24 сентября: что известно

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под ударом оказались больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты.

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В результате атаки было повреждено 10-этажное нежилое здание, а также торговый центр, который уже подвергался российским ударам ранее. Повреждения получили крыша отделения городской больницы и продуктовые склады.

Последствия зафиксировали и в жилом секторе. По информации городских властей, в десяти домах, расположенных рядом с местом удара, выбиты окна. Также повреждено остекление гимназии и автомобили.

Коммунальные службы начали работать на месте еще ночью. К утру улицу уже расчистили, а в поврежденных жилых домах закрыли выбитые оконные проемы.

Кроме того, на местах атаки работают специалисты, которые консультируют одесситов по вопросам получения компенсации за поврежденное имущество. Жителям объясняют, как подать документы в рамках государственной программы єВідновлення и городской программы Незламна Одеса, а также помогают с их подготовкой.

По последним данным, в результате атаки пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах попаданий продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Одесская ГВА

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