Ночная атака на Одессу: повреждены больница, гимназия, ТЦ, склады, есть пострадавшие
В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Одессу, повредив медицинскую инфраструктуру города.
О последствиях ночной атаки сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 24 сентября: что известно
По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под ударом оказались больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты.
В результате атаки было повреждено 10-этажное нежилое здание, а также торговый центр, который уже подвергался российским ударам ранее. Повреждения получили крыша отделения городской больницы и продуктовые склады.
Последствия зафиксировали и в жилом секторе. По информации городских властей, в десяти домах, расположенных рядом с местом удара, выбиты окна. Также повреждено остекление гимназии и автомобили.
Коммунальные службы начали работать на месте еще ночью. К утру улицу уже расчистили, а в поврежденных жилых домах закрыли выбитые оконные проемы.
Кроме того, на местах атаки работают специалисты, которые консультируют одесситов по вопросам получения компенсации за поврежденное имущество. Жителям объясняют, как подать документы в рамках государственной программы єВідновлення и городской программы Незламна Одеса, а также помогают с их подготовкой.
По последним данным, в результате атаки пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На местах попаданий продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ГВА