На протяжении суток и утром 24 сентября Житомирская область была под ударами российских оккупационных войск. В результате вражеской атаки ранения получил один человек. Зафиксированы значительные разрушения социальной инфраструктуры в ряде районов региона.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Житомирскую область 24 сентября: последствия

По словам главы ОВА, подразделения ГСЧС на протяжении всех суток ликвидировали последствия российских обстрелов в разных частях Житомирской области, однако уже утром враг возобновил атаки.

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В частности, в Коростенском районе в результате вражеского удара получил ранение человек.

Массированные обстрелы привели к повреждениям объектов критической, коммунальной и социальной сферы в Житомирской области.

По региону зафиксированы повреждения административных зданий, линии электропередач, окон в помещениях медицинского и детского заведений, остекление в жилых домах, кровли хозяйственного здания.

Все пожары, вспыхнувшие на местах попадания и падения обломков, спасатели оперативно ликвидировали. В настоящее время подразделения ГСЧС и профильные службы продолжают обследование территорий, информация о последствиях атаки уточняется.

Фото: Житомирская ОВА

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