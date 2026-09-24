В ночь на 24 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив противокорабельные ракеты, баллистические ракеты и беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 сентября: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая началась с 18:00 23 сентября, российские войска применили ракеты и ударные беспилотники.

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Во время ночной атаки на Украину противник запустил:

противокорабельные ракеты Циркон (из Курской, Ростовской и Орловской областей РФ);

баллистические ракеты Искандер-М/ С-400/ KN-23 (из Курской и Брянской областей РФ);

282 ударных БпЛА типа Shahed, в частности реактивных, Гербера, барражирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т и дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов российских Орла, Миллерово, Шаталово, Курска и Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, Гвардейского и мыса Чауда, что в Крыму, а также с акватории Азовского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 24 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 227 воздушных целей:

четыре противокорабельные ракеты Циркон;

три баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;

одну Бандероль/Дань-Т;

219 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

При этом зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения по 13 локациях. Еще на десяти локациях упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:00 24 сентября атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются десятки вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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