Взрывы в Ровно сегодня, 24 сентября, прогремели во время утренней атаки на Украину.

О том, что были слышны взрывы в Ровно, сообщают местные СМИ.

Взрывы в Ровно 24 сентября: что известно

Утром 24 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы в Ровно.

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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов по территории Ровенской области.

В частности, военные сообщали о БпЛА вблизи Костополя, который двигался в направлении Луцка.

Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в Ровно на данный момент нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.