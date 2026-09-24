Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Взрывы в Ровно 24 сентября: над регионом фиксируют БпЛА
Взрывы в Ровно сегодня, 24 сентября, прогремели во время утренней атаки на Украину.
О том, что были слышны взрывы в Ровно, сообщают местные СМИ.
Взрывы в Ровно 24 сентября: что известно
Утром 24 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы в Ровно.
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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов по территории Ровенской области.
В частности, военные сообщали о БпЛА вблизи Костополя, который двигался в направлении Луцка.
Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в Ровно на данный момент нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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