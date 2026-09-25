Днем в пятницу, 25 сентября, россияне совершили атаку на Киев. Зафиксировано попадание в офисное здание – бизнес-центр Инком. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Атака на Киев 25 сентября: какие последствия

— В Соломенском районе в результате попадания БпЛА в офисное здание поврежден фасад и выбиты окна, — отметил городской глава.

Кличко уточнил, что на парковке возле офисного здания, где произошло попадание дрона, горят автомобили.

Сейчас смотрят

По состоянию на 15:34 известно, что в результате попадания БпЛА в офисное здание в Соломенском районе погибли четыре человека, семеро пострадали, в частности один ребенок.

Повреждено медучреждение в Соломенском районе. Троих людей, которые находились неподалеку от него, госпитализировали, среди них — один ребенок.

Пожар на парковке возле офисного центра ликвидировали.

По информации полиции Киева, в результате попадания БпЛА в офисное здание не менее десяти людей получили травмы.

— Рядом и внутри офисного здания обнаружили тела четырех человек. Двое погибших находились на улице рядом с сооружением, один – в самом помещении, еще одного обнаружили в автомобиле на парковке, — говорится в сообщении.

Среди десяти травмированных – семнадцатилетний парень.

В КГВА проинформировали, что по состоянию на 16:00 количество пострадавших увеличилось до 30 человек, из них двое детей. Погибли пять человек, среди них ребенок.

Опубликованные ГСЧС фотографии свидетельствуют о том, что в результате атаки пострадал бизнес-центр Инком. У здания поврежден фасад и выбиты окна.

Напомним, в ночь на пятницу враг атаковал Киев ударными дронами. Были зафиксированы попадания в четырех районах города.

В Соломенском районе БпЛА упал на нежилое здание. Там также произошло попадание в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа.

Еще в одном месте в Соломенском районе в результате падения беспилотника произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания.

В Подольском районе беспилотник попал в нежилое здание. На Печерске вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом на уровне 7–10 этажей.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание БпЛА в 5-этажное нежилое здание.

В результате утренней атаки на Киев 25 сентября погиб 14-летний подросток.

Пострадали 20 человек, среди которых девятилетний мальчик. Всех раненых медики госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.